Khachanov e gli effetti della quarantena: "Ecco il mio look alla ripresa"

"Quando ricomincerà la stagione del tennis avrò un nuovo look". Da Mosca il tennista russo Karen Khachanov - attuale numero 15 del ranking ATP, quattro titoli ATP in carriera tra cui il Masters 1000 di Parigi nel 2018 in finale contro Novak Djokovic - scherza sulla sua quarantena, postando una foto in cui il suo viso emerge a malapena tra una barba incolta e una massa enorme di capelli.