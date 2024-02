Jasmine Paolini: "A Dubai una vittoria speciale, orgogliosa di me stessa"

Jasmine Paolini trionfa a Dubai





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Dopo aver vinto il WTA 1000 di Dubai, Jasmine Paolini è felice e soddisfatta del trionfo che le consentirà lunedì di salire al numero 14 del ranking. "E' una vittoria speciale, sono molto contenta. È stato un match durissimo, lei ha giocato benissimo per tutta la settimana - ha dichiarato l'azzurra alla fine del match contro la russa Anna Kalinskaya -. Sono stata brava a rientrare in partita dopo il primo set. Ho lottato su ogni punto e sono orgogliosa di me stessa e di quanto ho fatto".