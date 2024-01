Jannik Sinner torna ad allenarsi: lavoro in palestra in attesa di incontrare Mattarella 

TENNIS

L'azzurro ha postato alcune foto sul proprio profilo Instagram in cui è impegnato agli attrezzi

Jannik Sinner non si ferma mai. Il 22enne di Sesto Pusteria non ha fatto nemmeno in tempo a godersi il trionfo agli Australian Open che si è già messo al lavoro per preparare i prossimi impegni agonistici. Fra un incontro con la premier Giorgia Meloni e una conferenza stampa, il fuoriclasse altoatesino ha trovato il tempo di andare in palestra e tornare ad allenarsi come mostrato con una foto sul proprio profilo Instagram.

"Back to it before a busy day later in Roma" ha commentato Sinner che lo si vede ritratto in alcune foto mentre è impegnato agli attrezzi. Il campione azzurro si sottoporrà nel pomeriggio alle domande dei giornalisti prima di trasferirsi al Colosseo per uno shooting fotografico con il trofeo conquistato a Melbourne e proseguire il proprio "tour de force" nella mattinata di giovedì 1 febbraio con la cerimonia al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.