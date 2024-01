Jannik Sinner si prepara all'esordio agli Australian Open: "Sono pronto a mostrare un bel tennis"

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria ha parlato nel corso del Media Day della vigilia in vista dell'esordio con l'olandese Botic Van de Zandschul

Jannik Sinner si prepara a disputare probabilmente il più importante Slam della sua vita. Dopo la magica stagione dello scorso anno culminata con la vittoria della Coppa Davis, il 22enne di Sesto Pusteria è chiamato a confermarsi presentandosi agli Australian Open con i favori del pronostico. Il tennista altoatesino sembra tutt'altro che teso come dimostrato al Media Day in programma alla vigilia: "Mi sento pronto a far bene a Melbourne. Sono venuto qui abbastanza presto, da una settimana, il tempo è bello, fa caldo. Ho giocato un paio di partite in esibizione a Kooyong. Ogni giorno migliora il feeling con il campo".

Vedi anche Tennis Australian Open: Djokovic sulla strada di Sinner, Berrettini debutta con Tsitsipas Il fuoriclasse azzurro ha mostrato tutto il proprio talento già al Kooyong Classic sconfiggendo in due set il norvegese Caspar Ruud e dando prova di un'ottima condizione di forma. Per dimostrare che Sinner sia pronto a conquistare il primo titolo in Oceania sarà necessario attendere la notte di domenica 14 gennaio quando l'italiano esordirà contro l'olandese Botic Van de Zandschul che in Coppa Davis ci ha dato più che un grattacapo.

Nulla che possa far preoccupare Sinner, come confermato nel corso della conferenza stampa: L'anno scorso la stagione è finita molto tardi, dopo la Coppa Davis ho avuto una sola settimana di pausa prima di iniziare la preparazione, volevo iniziare la off-season il più presto possibile, era importante per me e per il mio corpo - h spiegato l'allievo di Simone Vagnozzi -. Abbiamo provato a capire quest'anno se arrivare all'Australian Open non giocando partite ufficiali può essere un'opzione anche per i prossimi anni, se mi aiuta o no. Domenica avremo tutte le risposte, ma ho fiducia. Mi sento pronto a mostrare un buon tennis. Con il mio team ci divertiamo tanto. Se vivessimo tutti in una stessa casa, potremmo restarci a lungo perchè non abbiamo problemi"