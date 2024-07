Jannik Sinner si lascia alle spalle le vacanze e torna al lavoro a Montecarlo con lo sguardo alle Olimpiadi

TENNIS

Il 22enne di Sesto Pusteria si è allenato sui campi del Principato con l'obiettivo di riadattarsi alla terra rossa

Il tempo delle vacanze in Costa Smeralda è già finito per Jannik Sinner che, dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Wimbledon, ha già messo nel mirino le Olimpiadi Estive. Il 22enne di Sesto Pusteria ha sempre predicato la necessità di lavorare a fondo per ottenere grandi risultati e, dopo essersi fermato per qualche giorno al mare insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya, è tornato a scendere in campo a Montecarlo.

Il numero 1 al mondo sa di avere grandi possibilità di conquistare una medaglia ai Giochi e per questo motivo è tornato a prepararsi sui campi del Principato in terra rossa, che tanto assomigliano a quelli del Roland Garros dove l'azzurro dovrà provare a riportare l'Italia sul podio a distanza di cent'anni dal bronzo di Uberto de Morpurgo. Assieme a Sinner è sceso in campo il giapponese Kei Nishikori con l'obiettivo di riadattarsi al terreno a cinque cerchi prima di partire per Parigi il 23 luglio prossimo con il tabellone che verrà sorteggiato, mentre il 27 si apriranno ufficialmente le danze.