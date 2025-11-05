Ons Jabeur lancia l'allarme sull'intensità dei tornei: "Il calendario sta uccidendo tutti. Ho avuto la depressione senza saperlo"

La tennista tunisina ne ha parlato in un'intervista a Sky Sport sottolineando come la concentrazione del calendario stia diventando un grave problema: "Avrei voluto partecipare a entrambi, ma due tornei di questo livello consecutivi sono troppi. E ne vogliono aggiungere altri. Tornei Wta 1000 in due settimane? Non piace a nessuna giocatrice - ha spiegato Jabeur dopo aver rinunciato ai WTA 1000 di Doha e Dubai - Ho detto basta al calendario che detta cosa devo fare o non fare. Ora mi metto come priorità. È un grande passo".