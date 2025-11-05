Ons Jabeur lancia l'allarme sull'intensità dei tornei: "Il calendario sta uccidendo tutti. Ho avuto la depressione senza saperlo"

La tennista tunisina ha spiegato la decisione di saltare i WTA 1000 di Doha e Dubai: "Il mio corpo gridava aiuto da molto tempo. Non l'ho ascoltato"di Redazione
"Il mio corpo gridava aiuto da molto tempo. Non l'ho ascoltato. Penso di aver avuto una depressione senza nemmeno rendermene conto. Sono stata triste per molto tempo". A lanciare l'allarme è stata Ons Jabeur, tre volte finalista di un torneo del Grande Slam (Wimbledon 2022 e 2023, US Open 2022), che ha spiegato la decisione di saltare gli ultimi appuntamenti stagionali.
La tennista tunisina ne ha parlato in un'intervista a Sky Sport sottolineando come la concentrazione del calendario stia diventando un grave problema: "Avrei voluto partecipare a entrambi, ma due tornei di questo livello consecutivi sono troppi. E ne vogliono aggiungere altri. Tornei Wta 1000 in due settimane? Non piace a nessuna giocatrice - ha spiegato Jabeur dopo aver rinunciato ai WTA 1000 di Doha e Dubai - Ho detto basta al calendario che detta cosa devo fare o non fare. Ora mi metto come priorità. È un grande passo".
Jabeur non è la prima tennista ad aver fatto i conti con le difficoltà psicologiche come testimoniato da Naomi Osaka, Emma Raducanu e Paula Badosa che già nei mesi scorsi hanno rivisto i propri piani per salvaguardare la propria salute.