Ons Jabeur lancia l'allarme sull'intensità dei tornei: "Il calendario sta uccidendo tutti. Ho avuto la depressione senza saperlo"

La tennista tunisina ha spiegato la decisione di saltare i WTA 1000 di Doha e Dubai: "Il mio corpo gridava aiuto da molto tempo. Non l'ho ascoltato"

di Redazione
05 Nov 2025 - 12:25

"Il mio corpo gridava aiuto da molto tempo. Non l'ho ascoltato. Penso di aver avuto una depressione senza nemmeno rendermene conto. Sono stata triste per molto tempo". A lanciare l'allarme è stata Ons Jabeur, tre volte finalista di un torneo del Grande Slam (Wimbledon 2022 e 2023, US Open 2022), che ha spiegato la decisione di saltare gli ultimi appuntamenti stagionali.

La tennista tunisina ne ha parlato in un'intervista a Sky Sport sottolineando come la concentrazione del calendario stia diventando un grave problema: "Avrei voluto partecipare a entrambi, ma due tornei di questo livello consecutivi sono troppi. E ne vogliono aggiungere altri. Tornei Wta 1000 in due settimane? Non piace a nessuna giocatrice - ha spiegato Jabeur dopo aver rinunciato ai WTA 1000 di Doha e Dubai - Ho detto basta al calendario che detta cosa devo fare o non fare. Ora mi metto come priorità. È un grande passo".

Jabeur non è la prima tennista ad aver fatto i conti con le difficoltà psicologiche come testimoniato da Naomi Osaka, Emma Raducanu e Paula Badosa che già nei mesi scorsi hanno rivisto i propri piani per salvaguardare la propria salute. 

jabeur
depressione

