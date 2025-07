Basket: torna la NextGen Cup, prima due tappe a Verona e Rimini

Torna la NextGen Cup, il torneo dedicato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, che giungerà alla sua settima edizione nell'annata 2025/26. Il format della competizione rimane invariato: 16 squadre suddivise in due gruppi da otto, che si sfideranno in una fase a gironi all'italiana di sola andata, articolata in due tappe. La prima, con le tre giornate iniziali, si svolgerà - con la collaborazione di Scaligera Basket Verona - a Verona e Villafranca di Verona da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025, presso le strutture del Pala AGSM AIM e del Palazzetto dello Sport di Villafranca di Verona. La seconda tappa, in programma da lunedì 5 a giovedì 8 gennaio 2026 vede la conferma di Rimini e Santarcangelo di Romagna (RN), dopo la positiva esperienza della stagione 2024/25 sui parquet del Palasport Flaminio e del PalaSgr, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di Rinascita Basket Rimini. Le prime quattro squadre di ogni girone accederanno alla fase finale, che si disputerà con la formula della Final Eight a eliminazione diretta da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio. "Accogliere a Verona la prima tappa della NextGen Cup 2025/26 rappresenta per la nostra società un motivo di grande soddisfazione e un riconoscimento concreto all'impegno profuso nella valorizzazione del vivaio e nello sviluppo di progettualità legate alla formazione sportiva e umana dei giovani atleti - ha commentato Salvatore Trainotti, Direttore Generale Scaligera Basket Verona -. L'evento rappresenta un'opportunità unica per il nostro territorio di ospitare oltre 300 tra atleti, tecnici e arbitri emergenti, con un impatto significativo anche in termini di visibilità, indotto e promozione della cultura sportiva. La Tezenis Basket Verona è da sempre impegnata nella crescita sostenibile del movimento cestistico veronese, e appuntamenti come la NextGen rappresentano uno strumento concreto di integrazione tra sport, territorio e sistema formativo. Ringraziamo la Lega Basket per la fiducia accordata e l'Amministrazione comunale per il supporto: insieme lavoreremo per fare di Verona un punto di riferimento nel panorama della pallacanestro giovanile italiana".