Internazionali d'Italia: clamorosa eliminazione per Alcaraz, Marozsan agli ottavi

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Lo spagnolo, testa di serie numero 2 e grande favorito con Djokovic, crolla a sorpresa contro l'ungherese in due set. Punteggio di 6-3, 7-6

Succede l'imponderabile nei 16mi di finale degli Internazionali d'Italia, con l'eliminazione di uno dei grandi favoriti. Carlos Alcaraz saluta anzitempo il torneo, venendo sconfitto dall'ungherese Fabian Marozsan col punteggio di 6-3, 7-6. Un ko totalmente inatteso, dopo la grande prestazione dell'iberico nell'Atp di Madrid, ma soprattutto perché arriva contro un avversario che si trova al suo primo main draw in un torneo del circuito. Marozsan, numero 135 al mondo, domina il primo set con il punteggio di 6-3 e una prestazione sontuosa. Nel secondo parziale Alcaraz, che non perdeva contro un giocatore fuori dalla top-100 dal novembre 2021, si risolleva e si porta in vantaggio, ma l'avversario risponde colpo su colpo. Si arriva al tie-break, che sembra sorridere allo spagnolo quando si porta sul 4-1. L'ungherese però non si arrende e rimonta in maniera clamorosa fino alla vittoria per 7-4. Sarà dunque Marozsan lo sfidante di Borna Coric (15) negli ottavi, dopo aver sconfitto Alcaraz in due set e in 1h42' di gioco.

