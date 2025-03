Masters 1000 di Indian Wells: possibile quarto di finale fra Alcaraz e Djokovic, Berrettini prepara la rivincita con Tsitsipas

Un vantaggio da non sottovalutare per il 28enne romano che dovrà attendere ancora un po' per scoprire chi sarà il primo avversario fra Roberto Carballes Baena e Christopher O’Connell. A far più paura è un eventuale passaggio al terzo turno dove Berrettini potrebbe ritrovare sulla sua strada Stefanos Tsitsipas. Il greco è reduce dalla vittoria dell'ATP 500 di Dubai dopo aver sconfitto ai quarti proprio il capitolino che cerca quindi la rivincita per poter sognare in grande.