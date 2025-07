Coni: domani la Giunta, giovedì audizione del presidente Buonfiglio alla Camera

E' fissata per domani, 14 luglio, alle 10.30 a Palazzo H la Giunta Nazionale del Coni, la prima per il nuovo presidente, Luciano Buonfiglio, dopo quella svoltasi appena dopo l'elezione del 26 giugno scorso. Domani era prevista anche l'audizione di Buonfiglio in Commissione Cultura e Sport della Camera, ma l'appuntamento è stato spostato di tre giorni e si svolgerà giovedì 17 luglio, alle 13.30. Un passaggio 'conoscitivo' nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Coni. Il decreto della Presidenza del consiglio andrà poi alla firma del Capo dello Stato.