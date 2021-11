Hurkacz in semifinale a Parigi: Sinner fuori dalle Atp Finals

TENNIS

Il polacco blinda l'ottavo posto della race grazie alla vittoria su Duckworth: Jannik ora è la prima riserva a Torino

Sfuma, per ora, il sogno di vedere Jannik Sinner accanto a Matteo Berrettini tra i magnifici otto che si sfideranno alle Atp Finals di Torino. Hubert Hurkacz ha infatti conquistato matematicamente l'ottavo e ultimo posto utile per qualificarsi grazie ai punti ottenuti vincendo i quarti - per 6-2, 6-7, 7-5 - del torneo Atp 1000 di Parigi-Bercy contro James Duckworth. Ora l'altoatesino, che si è iscritto all'Atp 250 di Stoccolma della settimana prossima, punta ad arrivare al Palasport olimpico come prima riserva. Getty Images

A nove giorni dalle Atp Finals, dunque, la lista degli otto migliori della race è completa. A meno di forfait dell'ultimo minuto, saranno Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud e Hubert Hurkacz a sfidarsi per il titolo di "Maestro del 2021". A staccare l'ultimo pass per le Finals, in programma dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour di Torino, è stato il polacco, che a Parigi Bercy ha battuto James Duckoworth ai quarti e conquistato i punti necessari per evitare la possibile rimonta di Sinner nell'Atp 250 di Stoccolma di settimana prossima.

Questo per quanto riguarda la matematica. Quanto invece a un possibile forfait dell'ultimo minuto alle Finals, la situazione resta ancora aperta. Nella capitale svedese Sinner dovrà infatti difendere il posto da "prima riserva" delle Finals da Cameron Norrie, attualmente distante 70 punti dall'azzurro, e tenere sotto controllo le condizioni di Stefanos Tsitsipas dopo il ritiro a Parigi per un'infiammazione al braccio.