Herbert, trionfo in doppio alle Finals e proposta di matrimonio

Proposta di matrimonio in campo alle ATP Finals di Londra. Al termine della finale di doppio, vinta dalla coppia francese Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, il 28enne Herbert ha salutato la sua famiglia e ha annunciato pubblicamente che la sua fidanzata Julia diventerà sua moglie. La proposta di nozze era stata già fatta durante il torneo di Paris Bercy, ma Herbert - sui campi di Londra - ha voluto confermare il suo impegno: "Julia diventerà mia moglie, ha già accettato la mia proposta di matrimonio, ma avevo promesso che in caso di vittoria, avrei ribadito la proposta pubblicamente". Accompagnato da un`ovazione dei 15mila presenti all`Arena O2 di Londra, Herbert si è messo in ginocchio davanti alla sua futura moglie tra gli applausi.