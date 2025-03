Federico Cinà sulle orme di Sinner e Musetti: chi è l'astro nascente del tennis azzurro

Federico dunque, figlio di una ex giocatrice, mamma Susanna, e di un ex giocatore e allenatore di tennis, non può che crescere con la racchetta in mano. Inizia a giocare a 3 anni, ma anche da più piccolo con provava a colpire oggetti con pentole e bottiglie. E la precocità è un tratto distintivo che Cinà Jr ha sempre dimostrato: oltre alla vittoria a Miami, è l'unico tennista italiano insieme a Sinner e Musetti ad aver raggiunto la finale di un Challenger prima dei 18 anni. L'occasione è stata a Creta, dove il palermitano si è arreso al bulgaro Dimitar Kuzmanov. Una sconfitta amara che, tuttavia, ha riservato un retrogusto dolce: proprio grazie al buon torneo in Grecia "Pallino", il soprannome datogli dalla sorella che accompagna Federico da ormai tutta la vita, ha conquistato la wild card che gli ha permesso di esprimersi su un palcoscenico d'eccezione come quello del Master1000 di Miami. E nel primo turno con Comesana, Cinà ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio: un rovescio con cui può fare ciò che vuole e una testa da campione. Non era facile avere il braccio fermo nei due tie break decisivi all'esordio in un 1000: Federico non ha tremato. Caratteristiche, guarda caso, simili a quelle del suo idolo, Novak Djokovic. Federico può fare affidamento anche su un buon servizio e una mano educata, sul dritto invece ci sono grandi margini di miglioramento: la palla "viaggia" ma in confronto al rovescio rimane un colpo ancora poco affidabile.