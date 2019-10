Federer: "Insegnerò alla scuola di Nadal". La risposta: "Ci mandi il curriculum?"

IL SIPARIETTO

"In futuro mi piacerebbe restare nel mondo del tennis e insegnare ai giovani. Mi piacerebbe insegnare nella scuola di Nadal". A 38 anni Roger Federer continua a dare spettacolo in campo, ma comincia anche a pensare al futuro quando appenderà la racchetta al chiodo. La risposta dell'Accademia non si è fatta attendere ed è stata simpatica e divertente. "Ciao Roger, puoi mandarci il tuo curriculum vitae? Che livello di spagnolo hai? Grazie in anticipo", ha scritto scherzando l'account ufficiale. Nadal e le nozze blindate

Una lunga rivalità che ha infiammato il mondo del tennis del XXI secolo che con il passare degli anni si è trasformata in una grande amicizia. Le strade di Roger Federer e Rafa Nadal potrebbe continuare a incrociarsi anche dopo il ritiro. "Con la Rafa Nadal Foundation, il mio amico ha realizzato un progetto straordinario rivolto ai giovani - ha spiegato la svizzero a Sportweek - Ecco, potrei dargli una mano a insegnare tennis nella sua scuola". Non a caso l'ex numero 1 al mondo ha presenziato all'inaugurazione nel 2016 della Rafa Nadal Academy. Ma prima c'è ancora un 2020 da protagonista, con l'obiettivo Olimpiade di Tokyo per conquistare quell'oro olimpico nel singolare che manca nel suo incredibile palmares. Federer, infatti, ha vinto il doppio con Wawrinka a Pechino 2008, mentre quattro anni dopo a Londra si è dovuto accontentare dell'argento battuto da Andy Murray.

