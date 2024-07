Wimbledon: Djokovic sul velluto. Bene Zverev, eliminati Rublev e Vondrousova

WIMBLEDON

Il serbo supera il primo turno sul prato inglese battendo 6-1, 6-2, 6-2 Kopriva. Sorpresa tra le donne: out Vondrousova, vincitrice nel 2023

© Getty Images Nessun problema per Novak Djokovic, che riesce a battere agilmente 6-1, 6-2, 6-2 Vit Kopriva, al ritorno a Wimbledon dopo la finale 2023 persa con Carlos Alcaraz. 3-0 anche per Zverev (6-2, 6-4, 6-2 su Baena) e De Minaur (7-6(1), 7-6(3), 7-6(4) su Duckworth). Avanti Hurkacz (5-7, 6-4, 6-3, 6-4 contro Albot), out Rublev (6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5) contro Comesana). Tra le donne, Maneiro elimina la campionessa in carica Vondrousova (6-4, 6-2).

Assoluto dominatore per quattro edizioni consecutive dal 2018 al 2022 (nel 2020 non si giocò per il Covid-19), Novak Djokovic torna a Wimbledon con la voglia di cancellare la sconfitta subita lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz, ma anche con qualche dubbio sulla propria tenuta fisica: sono passati solo 27 giorni dall’intervento al suo menisco destro (necessario dopo il ritiro dal Roland Garros). Il numero 2 del circuito Atp riesce comunque a inaugurare il proprio torneo con una prova convincente, battendo 6-1, 6-2, 6-2 Vit Kopriva. Merito di una grande prestazione in battuta: il serbo strappa il servizio all’avversario per due volte nel primo set e chiude con un comodo 6-1. Djokovic dimostra di sentirsi bene e lo conferma nel secondo incontro: Nole si vede annullare due palle break, ma poi strappa due volte il servizio a Kopriva. L’aggressività in battuta paga e lo si capisce perfettamente quando il serbo vince due game lasciando l’avversario a zero: Djokovic chiude 6-2, al secondo set point. Il terzo parziale è anche l’ultimo: il sette volte vincitore di Wimbledon accelera quando serve e trova la fuga nel momento decisivo. Nole ruba il servizio nel quinto game e poi si ripete nel settimo, mettendo quindi la parola fine sulla partita con il turno in battuta: il serbo chiude 6-2, con il decimo ace personale.

Vince il proprio match di giornata anche Hubert Hurkacz, che batte 5-7, 6-4, 6-3, 6-4 Radu Albot, in una delle tante partite che oggi hanno vissuto qualche momentanea interruzione per maltempo. Dopo aver perso il primo set, in cui ha subito una decisiva palla break nell’undicesimo game, il polacco pareggia i conti nel secondo, strappando il servizio con il set point del 6-4. Il terzo incontro vede subito un break e un controbreak, con Hurkacz che riesce successivamente a togliere ancora una volta il servizio al moldavo nell’ottavo game, andando poi a finalizzare il set. Abbastanza combattuta anche l’ultima sfida: palla break del polacco per il 3-2 e allungo decisivo, con chiusura al primo match point.

Più complicato il pomeriggio di Alex De Minaur: gli sono servite oltre tre ore e otto minuti di gara per avere la meglio di un eccellente James Duckworth. 7-6(1), 7-6(3), 7-6(4) il risultato finale di questo accesissimo derby tra australiani: tutti e tre i set sono stati molto equilibrati e si sono decisi al tie-break. De Minaur è riuscito a strappare il servizio all’avversario nei momenti decisivi, reggendo meglio sotto pressione proprio nei tie-break. Duckworth esce comunque a testa alta, consapevole di aver messo in difficoltà a più riprese il connazionale, in un match serrato.

Convince Alexander Zverev, che si impone con un netto 3-0 su Roberto Carballes Baena: 6-2, 6-4, 6-2 il risultato finale. Il primo set resta in equilibrio fino al quinto game, quando è il tedesco a concretizzare la prima palla break (dopo averne annullate tre all’avversario nel primo game) e scappare via: Zverev infila infatti tre game vinti, strappando un altro servizio a Baena e lasciandolo per due volte a zero. Lo spagnolo subisce poi una palla break anche al quinto game del secondo set, ma riesce ad annullare due set point al tedesco, prima di cedere. Zverev chiude quindi ogni discorso nel terzo set: servizio rubato a Beane nel primo e nel settimo game e partita sigillata al primo match point, dopo aver annullato una palla break.

Fa rumore la sconfitta di Andrej Rublev, battuto da Francisco Comesana 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5). L’incontro dura quasi tre ore, con il russo che cede il primo set dopo aver perso il servizio al quinto game e aver annullato tre set point. Rublev si riprende nella seconda sfida, trovando due palle break decisive (soprattutto quella del 7-5). Lo score totale torna quindi in parità, ma il russo si spegne all’improvviso: Comesana gli ruba due volte il servizio e vince agilmente il terzo set con un largo 6-2. Il quarto incontro è il più combattuto e arriva fino al tie-break, dove l’argentino realizza due palle break, eliminando a sorpresa il numero 6 del circuito Atp.

Notizia di giornata è anche la rinuncia a competere nel tabellone singolare maschile da parte di Andy Murray, che oggi sarebbe dovuto scendere in campo contro Tomas Machac: l’ex numero 1 al mondo ha deciso di concentrare tutte le sue forze nel doppio (due settimane fa ha dovuto farsi rimuovere una cisti spinale). Lo scozzese disputerà il suo ultimo Wimbledon in coppia con il fratello Jamie, avendo ottenuto una wild card.

TABELLONE FEMMINILE

La grande sorpresa di giornata è l’eliminazione al primo turno di Marketa Vondrousova, vincitrice in carica del torneo femminile. Jessica Bouzas Maneiro batte la tennista ceca in un’ora e nove minuti, con il risultato di 6-4, 6-2. Vondrousova perde subito il servizio al primo game del primo set, salvo poi riuscire a trovare la palla break del 2-2. La spagnola però gioca meglio di rovescio e al settimo game ruba di nuovo il servizio alla ceca, andando poi a chiudere 6-4. Il secondo incontro è un piccolo calvario per l’attuale numero 6 del circuito Wta: Vondrousova perde nuovamente il servizio al primo game, ma riesce a trovare un controbreak nel secondo, salvo poi sprofondare. Maneiro vince due game consecutivi senza lasciare alla ceca nemmeno un punto e realizza poi un’altra palla break per il 5-2, chiudendo poi la partita con il primo match point nel game successivo. Per l’iberica è il primo successo contro una Top 10, mentre Vondrousova diventa la seconda campionessa in carica di Wimbledon a perdere al primo turno l’edizione successiva (successe già a Steffi Graf nel 1994).

Netta la vittoria di Jessica Pegula nel derby statunitense contro Ashlyn Krueger: 6-2, 6-0 il risultato finale per la tennista di Buffalo, in appena cinquanta minuti. Pegula apre il primo set con un netto 4-0, strappando per due volte il servizio all’avversaria e prendendo un vantaggio che poi la conduce senza troppi sforzi al 6-2 finale. La seconda partita è un assolo dell’attuale numero 5 al mondo: Pegula realizza tre palle break e sigilla l’incontro con un game finale perfetto, in cui lascia la connazionale a zero punti.

Comodo 2-0 anche di Elena Rybakina su Gabriela Ruse: 6-3, 6-1 lo score. La prima a trovare una palla break nel primo game è la tennista romena, che resta in vantaggio fino al 3-2. Sale in cattedra poi la kazaka, che riesce a strappare per due volte il servizio e a vincere il primo set con tre game di margine. Racconta poco il secondo incontro: Rybakina concretizza tre palle break, concedendo un solo game a Ruse e chiudendo la partita al secondo match point.