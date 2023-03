TENNIS

Il serbo dovrà rinunciare al secondo Masters 1000 della stagione dopo il no alla richiesta di un permesso speciale

© Getty Images Il numero uno al mondo Novak Djokovic non potrà giocare il torneo Atp Masters 1000 di Miami, in programma la prossima settimana, dopo che gli è stato ancora negato l'ingresso negli Stati Uniti. Il 22 volte vincitore del Grande Slam, 35 anni, aveva chiesto un permesso speciale per entrare negli Stati Uniti perché non è vaccinato contro il Covid-19. Gli Usa hanno prolungato almeno fino al 10 aprile l'obbligo di vaccinazione per chi viene dall'estero. Djokovic ha già dovuto saltare il Masters 1000 di Indian Wells per lo stesso motivo.

Vedi anche Tennis Tennis: Djokovic salta Indian Wells perché non vaccinato "Ovviamente, siamo uno dei tornei più importanti al mondo, vorremmo avere i migliori giocatori", ha dichiarato il direttore del Miami Open, James Blake, a Tennis Channel. " Abbiamo cercato di ottenere un'esenzione per Novak Djokovic, ma non è stato possibile. Abbiamo provato a parlare con il governo, ma non è dipeso da noi. Ci abbiamo provato ma non sarà in grado di giocare", ha aggiunto l'ex giocatore americano.

Non è la prima volta che la decisione di non vaccinarsi costa cara a Djokovic. Lo scorso anno era stato espulso dall'Australia dopo essersi presentato senza permesso a Melbourne, anche se quest'anno il governo di Canberra gli ha concesso di partecipare agli AusOpen.