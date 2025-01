Djokovic salta gli allenamenti dopo l'infortunio alla coscia, i media australiani accusano: "Sta fingendo"

Il problema alla coscia sinistra che lo ha colpito nel match contro Carlos Alcaraz sembra esser più grave del previsto per Novak Djokovic. Dopo la sfida contro lo spagnolo, il fuoriclasse serbo non si è più allenato presentandosi di fatto alle semifinali degli Australian Open a bocca asciutta. Una scelta tattica, che non rappresenta una novità per il 37enne di Belgrado che più volte ha scelto di riprendersi da maratone agonistiche non toccando la racchetta per qualche giorno, ma il forfait dell'ultimo minuto ha fatto infuriare ulteriormente i tifosi australiani con i quali è in perfetto contrasto.