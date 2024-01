Djokovic e Sinner, il passato e il futuro del tennis a confronto per un posto nella finale degli Australian Open

TENNIS

Il 36enne serbo e il 22enne di Sesto Pusteria si ritroveranno nuovamente l'uno contro l'altro dopo la semifinale di Coppa Davis che ha visto il successo dell'azzurro

Jannik Sinner e Novak Djokovic, sempre loro due. Questo duello sta diventando una costante nei principali tornei del tennis mondiale e, dopo l'assaggio vissuto alle Atp Finals e in Coppa Davis, è arrivato il momento di uno scontro ad alti livelli in uno Slam. Il palcoscenico perfetto per questo appuntamento è la Rod Laver Arena di Melbourne dove alle 04:30 italiane andranno in scena le semifinali degli Australian Open.

Basterebbe solo il nome dell'impianto per incutere paura, ma il 22enne di Sesto Pusteria e il 36enne di Belgrado non sono di certo le persone che si fanno intimorire. Basta guardare l'ultimo scorcio della scorsa stagione per capire che davanti a noi abbiamo la storia del tennis, passato (Djokovic), futuro (Sinner), ma soprattutto presente.

Vedi anche Tennis Australian Open, Sinner sfida ancora Djokovic: "Ce la giochiamo" Per quanto sia passato poco tempo, molto è cambiato da quanto accaduto nel 2023 con l'altoatesino che ha dimostrato per due volte su tre di poter domare il numero 1 al mondo sfiorando l'impresa anche in quel di Torino dove a portarsi a casa il trofeo fu il fuoriclasse serbo che in questo 2024 insegue nuovi traguardi per la sua prestigiosa carriera. Dopotutto vincere gli Australian Open potrebbero rappresentare un'occasione per tentare di conquistare quel Golden Slam che è riuscito per l'appunto soltanto a Rod Laver nell'era Open.

Per fare il punto su quanto potrebbe accadere in terra oceanica è necessario analizzare a fondo anche la situazione che ha portato ai due precedenti scontri: le Atp Finals e la Coppa Davis rappresentavano l'ultimo appuntamento di una lunga stagione dove gli Slam avevano visto Djokovic padrone assoluto tranne che a Wimbledon dove si era dovuto arrendere a Carlos Alcaraz. In seconda battuta presentavano una struttura completamente diversa rispetto a un torneo tradizionale.

Vedi anche Tennis Australian Open, Sinner batte Rublev e raggiunge Djokovic in semifinale Le vacanze natalizie, la preparazione invernale e i diversi percorsi di avvicinamento che hanno accompagnato il numero 1 e il numero 4 al mondo potrebbero pesare su uno scontro diretto che potrebbe esser più indeciso che mai. Se dovessimo guardare al passato Novak Djokovic ha il vantaggio di saper conoscere alla perfezione questa tipologia di scontri nei quali spesso lascia campo all'avversario prima di inscenare clamorose rimonte e sfiancare l'avversario sulla distanza. Se dovessimo guardare al futuro Jannik Sinner sembra aver migliorato nettamente sia la tenuta fisica che mentale mettendo in difficoltà i propri avversari con la capacità di non calare mai, nemmeno dei momenti più complicati (vedi il match contro Andrej Rublev).

Fare un pronostico su chi potrà accedere alla finale di domenica 28 gennaio è veramente complicato, ciò che è certo è che chi supererà il turno si potrebbe trovare di fronte una sfida più agevole complice la presenza dall'altra parte del tabellone di Daniil Medvedev e Alexander Zverev, ma soprattutto conscio di aver vinto il principale ostacolo che in questo momento si possano trovare sulla loro strada.