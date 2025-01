Novak Djokovic attacca le autorità australiane: "Nel 2022 durante la quarantena ho ricevuto cibo tossico"

"Si trattava di una questione politica. Non aveva nulla a che vedere con il vaccino, il Covid o qualsiasi altra cosa. Era solo politica. I politici non sopportavano la mia presenza. Per loro, credo, era meno dannoso deportarmi che tenermi lì. Rientrato a casa ho avuto dei problemi di salute. E mi sono reso conto che in quell'hotel di Melbourne mi hanno dato del cibo tossico. L'ho scoperto appena sono tornato in Serbia - ha raccontato Djokovic in un'intervista a GQ Italia - Non l'ho mai rivelato a nessuno pubblicamente dalle analisi è venuto fuori che avevo in corpo un livello di metallo pesante davvero alto. C'erano piombo e mercurio. Ero decisamente malato. Sulle prime sembrava un'influenza, una banale influenza. Tuttavia, nei giorni successivi, quello che pensavo essere un male passeggero mi ha debilitato così tanto. Ho avuto diverse ricadute, finché sono stato costretto a sottopormi a una serie di esami tossicologici".