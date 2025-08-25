Us Open, Darderi: "Non me l'aspettavo, ho servito molto bene"

Logo SportMediaset
25 Ago 2025 - 09:35

"Non me l'aspettavo, ma oggi ho servito molto bene, sono stato concentrato sin dall'inizio. Sapevo che non potevo regalare niente perché Rinky è un giocatore insidioso sul cemento e questo mi dà molta fiducia per il prossimo match", ha dichiarato Luciano Darderi a fine match dopo la vittoria sull'australiano Rinky Hijikata nel primo turno degli Us Open. "Sul servizio abbiamo lavorato tantissimo, è da anni che lo facciamo, e finalmente sto giocando al livello che volevo. La concentrazione è stata la cosa più importante, non è la prima volta che gioco conque set, l'anno corso contro Baez per poco non perdevo la testa, ma oggi mi sono piaciuto tanto, sono stato in campo riuscendo a guardarmi da fuori tenendo la concentrazione alta e su questi campo non è mai facile", ha aggiunto. 

