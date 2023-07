Derby azzurro a Wimbledon, Sonego: "Amicizia messa da parte". Berrettini: "Sto meglio"

TENNIS

L'ex numero 1 d'Italia affronterà l'amico e collega all'esordio: "I social non li guardo più..."

© Getty Images Sarà derby italiano nel primo turno di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma da lunedì. Il sorteggio ha regalato la sfida tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, amici fuori dal campo ma ancora una volta avversari dentro come successo a Stoccarda. "Quando entri in campo, ci si concentra non sull'avversario ma su quello che c'è da fare per portare a casa la vittoria. L'amicizia sarà messa da parte per due ore, tre o quello che sarà. Poi dopo la stretta di mano sarà tutto come prima", ha dichiarato Sonego, vincitore in Germania, intervistato da SuperTennis.

Un esordio difficile per entrambi, soprattutto per il romano che arriva ai Championships con tanti dubbi sulla propria condizione fisica: “Sono stato meglio e sono arrivato con più fiducia, ma ho tanta voglia di godermi il derby e le emozioni in campo, l’emozione, l’adrenalina, la tensione”.

Dopo aver saltato tutta la stagione sulla terra rossa per il secondo anno consecutivo, Berrettini è rientrato sull’erba a Stoccarda (dove difendeva il titolo) ma non è riuscito a raccogliere altro che tre game contro l’amico Lorenzo Sonego, sorteggiato ancora come primo avversario a Wimbledon: “In questi mesi di stop mi sono sempre domandato cosa mi piacesse di più fare. E gira che ti rigira ho sempre risposto che volevo competere. Quindi eccomi qui, affamato di emozioni”.

"E' un anno maledetto ma mi sento meglio e qui sono felice. Non mi aspetto un grande risultato ma sono sicuro di migliorare partita dopo partita" ha aggiunto Berrettini, che per isolarsi dalle polemiche che l'hanno travolto nell'ultimo periodo ha scelto di non ascoltare più i social: “Non guardo nessun commento, né positivo né negativo per non disperdere energie. Voglio solo concentrarmi sul lavoro duro, sul mio team, la famiglia. Le lacrime di Stoccarda? Era perché non mi sono divertito, non ho sentito l’adrenalina e aspettavo da tanto quel momento. Ma adesso sono qui, pronto a dare tutto quello che ho”.

SINNER: "STO FACENDO LA MIA STRADA, VEDIAMO DOVE ARRIVO"

"Ho recuperato al meglio dopo Halle, non era un problema grave. Quest'anno cercherò di ripetermi come lo scorso anno. La partita che abbiamo fatto io e Alcaraz nel 2022 è stata molto bella, ma lui adesso ha fatto di più. Sto facendo la mia strada, vedremo dove arriverò". Jannik Sinner esordirà domani a Wimbledo nel match del primo turno contro Cerundolo. In questi giorni a Londra il tennista altoatesino si è testato con Nole Djokovic. "L'allenamento con Djokovic sul Centrale è stato speciale" ha detto Sinner ai microfoni di Sky.

