Dalla pallamano all'hockey e ora con Sinner: new entry nello staff nel numero 1 al mondo

New entry nello staff di Jannik Sinner. Si tratta di Michael Ranalter, 35 anni, altoatesino di San Lorenzo di Sebato,: ex giocatore di pallamano per 13 stagioni con 224 presenze in Serie A con l’SSV Brixen, ha concluso la carriera agonistica nel 2019 per dedicarsi successivamente all'attività manageriale e imprenditoriale. Attualmente è dirigente dell'Hockey Club Pustertal, dove ricopre ufficialmente il ruolo di Head of Marketing & Sponsoring. La sua esperienza con l’HC Pustertal dovrebbe terminare alla fine di settembre. Nel team del numero uno del tennis mondiale Ranalter dovrebbe occuparsi di marketing, sponsoring e comunicazione ma il suo ruolo non è ancora stato ufficializzato.