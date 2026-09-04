Incredibile agli Us Open: Sabalenka interrompe il match per il forte odore di marijuana

La bielorussa, che giocava al Louis Armstrong Stadium, ha chiesto all'arbitra Eva Asderaki-Moore di intervenire e questa a sua volta ha parlato via radio con un addetto prima che il gioco riprendesse. Sabalenka non è la prima giocatrice a lamentarsi quest'anno dell'odore di cannabis sui campi di Flushing Meadows. La scorsa settimana la britannica Katie Boulter aveva detto che l'odore rappresentava una fonte di distrazione, mentre anche Harriet Dart e Francesca Jones avevano segnalato di averlo avvertito. E non è un problema nuovo agli US Open: negli anni scorsi anche giocatori come Novak Djokovic e Alexander Zverev si erano lamentati dell'odore di marijuana proveniente dalle zone circostanti i campi.