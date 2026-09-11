cambio carriera

Dal tennis a Wall Street, la nuova vita di Milos Raonic e non solo. Perché la finanza è attratta dai tennisti

Il canadese ha appeso la racchetta al chiodo circa un anno fa, oggi lavora in Goldman Sachs. Una via che seguirà presto anche Gael Monfils

11 Set 2026 - 13:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Non capita spesso di passare dai campi di Wimbledon a Wall Street, ma Milos Raonic potrebbe aver tracciato una via. Il gigante canadese ha detto addio al tennis circa un anno fa, a 35 anni. Una scelta dovuta alla carriera falcidiata dagli infortuni in cui comunque Milos è riuscito a togliersi diverse soddisfazioni: è stato numero 3 al mondo, ha vinto otto titoli, ha fatto finale Wimbledon, dove si è arreso soltanto al cospetto dell'eroe di casa Andy Murray, e semifinale all'Australian Open. Per anni è stato uno dei servizi più spaventosi sul circuito. 

Ora però, come aveva anticipato nel post Linkedin in cui aveva annunciato l'addio al tennis, si è aperto un nuovo, intrigante capitolo: la finanza. Raonic infatti è entrato nel dipartimento che si occupa di investimenti in Private Equity di Goldman Sachs. In pratica i compiti principali includono l'analisi finanziaria, la due diligence sui gestori di fondi e la gestione del rischio di portafogli multi-miliardari. "Ho sempre saputo che dopo aver chiuso con il tennis avrei voluto fare qualcosa di molto diverso. Quando ho avuto questa opportunità in Goldman non ho tentennato nemmeno un secondo. Ero super entusiasta di questa occasione ed è incredibile perché sto imparando tantissimo. Sono esattamente dove vorrei essere", le parole del canadese classe '90. 

Una mossa a sorpresa, ma non una totale novità: Raonic non è il primo ex atleta e non sarà l'ultimo a sbarcare nel mondo della finanza. Un suo collega come Gael Monfils, ex numero 6 al mondo, finalista slam, ha annunciato che seguirà le orme di Raonic: "Mi aspetta un nuovo capitolo della mia vita: lavorerò nella finanza. Ho già firmato un contratto per lavorare nell'ambito della gestione patrimoniale in una società svizzera", l'annuncio del tennista francese a margine dello Us Open, il suo ultimo torneo giocato. 

Cosa può offrire un ex tennista al mondo della finanza? "Le soft skill di noi atleti sono molto apprezzate", spiega Raonic. "La resilienza, l'intensità, la familiarità con il fallimento e la capacità di rialzarsi e riprovare". Il mondo della finanza può essere "una giungla", un combattimento non fisico molto simile a quello che accade nel tennis.  

milos raonic
monfils
finanza
tennis
goldman sachs

Tennis

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

01:23
Zverev non sbaglia più

Zverev non sbaglia più

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

02:26
MCH COBOLLI OK E MUSETTI KO AGLI US OPEN 4/9 MCH OK

Us Open, eliminazione drammatica per Musetti: "Un'Odissea, come Sinner a Parigi"

00:22
MCH CERUNDOLO SPACCA LA RACCHETTA MCH

Us Open, doppio fallo e Cerundolo spacca la racchetta

00:38
MCH US OPEN BELLUCCI KO MCH

Us Open, Fritz distrugge Bellucci. Solo due game per l'azzurro

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN MCH

Alcaraz soffre un po' ma vince in rimonta: è al terzo turno degli Us Open

01:18
Berrettini shock

Berrettini shock

01:37
Tennis, Us Open

Us Open: avanti Cobolli e Musetti, Sonego sfiora l'impresa

02:20
MCH COBOLLI VINCE AL 5° con bandino

Cobolli vince al quinto set contro Comesana

01:45
Us Open 2026, sei italiani in campo oggi

Us Open 2026, sei italiani in campo oggi

01:45
MCH ALCARAZ GRAN RIENTRO AGLI US OPEN MCH

Alcaraz inizia bene gli Us Open: supera Safiullin in tre set

I più visti di Tennis

Crollo Alcaraz: lo spagnolo vomita durante il quinto set e se la prende con il cameraman

Jannik Sinner

Sinner ha un'arma in più: il laser all'argon per guarire prima

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

Game over Alcaraz: Shelton lo elimina dopo una battaglia di quasi 5 ore

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

Zverev insidia il n.1 e Sinner torna in campo, test decisivo verso il 500 di Pechino

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:41
Amorim: "Gattuso leggenda del Milan: negli ultimi anni mancata una passione come la sua"
14:42
Mercedes in controllo al Madring: Russell precede Antonelli e le due Ferrari
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata
14:27
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata
Edizione ore 13.05 dell'11 settembre
14:18
Edizione ore 13.05 dell'11 settembre
Bugatti Destrier
14:12
Bugatti Destrier