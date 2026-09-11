Dal tennis a Wall Street, la nuova vita di Milos Raonic e non solo. Perché la finanza è attratta dai tennisti

Ora però, come aveva anticipato nel post Linkedin in cui aveva annunciato l'addio al tennis, si è aperto un nuovo, intrigante capitolo: la finanza. Raonic infatti è entrato nel dipartimento che si occupa di investimenti in Private Equity di Goldman Sachs. In pratica i compiti principali includono l'analisi finanziaria, la due diligence sui gestori di fondi e la gestione del rischio di portafogli multi-miliardari. "Ho sempre saputo che dopo aver chiuso con il tennis avrei voluto fare qualcosa di molto diverso. Quando ho avuto questa opportunità in Goldman non ho tentennato nemmeno un secondo. Ero super entusiasta di questa occasione ed è incredibile perché sto imparando tantissimo. Sono esattamente dove vorrei essere", le parole del canadese classe '90.