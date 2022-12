Covid e vaccini finti: Camila Giorgi indagata per falso ideologico

tennis

Il nome dell'azzurra nel faldone dell'inchiesta della procura di Vicenza

© Getty Images Camila Giorgi è indagata per falso ideologico. C’è anche il nome della tennista azzurra nel faldone dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto giro di finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass. Come scrive Il Giornale di Vicenza, l’indagine della squadra mobile della questura, coordinata dal pubblico ministero Gianni Pipeschi, è iniziata lo scorso febbraio dopo una segnalazione dell’Usl 8 per via del consistente numero di vaccini richiesti dallo studio vicentino della dottoressa Grillone Tecioiu.

La tennista e la cantante Madame avevano bisogno del certificato di avvenuta vaccinazione per rispettare gli impegni di lavoro in Italia e all'estero. Entrambe, però, sarebbero coinvolte in un troncone più marginale dell’inchiesta. Le carte sarebbero già state trasmesse alla Federazione italiana tennis.