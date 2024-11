Coppa Davis, Volandri lancia la volata all'Italia: "Abbiamo giocatori che si abituano velocemente"

La grande disponibilità di talenti nel nostro paese ha costretto Volandri a fare delle scelte dolorose, lasciando a casa anche atleti come Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, fondamentali per passare la fase a gironi. Proprio l'apporto di tutto il gruppo è il segreto dell'Italia, come confermato dall'ex tennista toscano: "Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho sempre chiesto ai ragazzi disponibilità. E ormai mi hanno abituato a darmela. Ho cinque ragazzi straordinari qui, e anche tanti a casa. Mi vorrei soffermare su chi non è qui oggi e mi hanno dato piena disponibilità a esserci fino all'ultimo, per ogni evenienza - ha sottolineato Volandri -. Bisogna riconoscere alla squadra, che non è fatta solo da me e dai cinque ragazzi qui, ma da tutti quelli che ne hanno fatto parte e ne faranno parte, un grande senso di appartenenza".