Coppa Davis, Volandri: "I ragazzi sono stati super"

Il capitano dell'Italia dopo il trionfo sugli Usa: "Importante anche la presenza di Berrettini"

Filippo Volandri si gode il successo sugli Stati Uniti, che proietta l'Italia del tennis in semifinale di Coppa Davis: "I ragazzi del doppio sono stati super a portarla a casa, anche la gestione dell'ultimo game non è stata banale - le parole del capitano azzurro a Sky Sport -. Fognini non ha mai servito così bene, questo ha fatto la differenza. Sono stati una coppia strepitosa. Sonego aveva tanta energia e voglia di riscatto, ha servito in modo strepitoso. Ha fatto un grande lavoro. Ha dimostrato in questi giorni di avere grande entusiasmo e quando è così può fare cose strepitose. Musetti ha fatto una partita enorme contro un giocatore forte e in fiducia. Ha margine, ha fatto una grande prestazione e ora può fare ancora meglio. Berrettini? È stato importante qui, ci ha dato consigli e trasmesso delle sfumature, anche nel doppio, che hanno fatto la differenza".

FOGNINI: "CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA PER DIFENDERE QUESTI COLORI"

La vittoria decisiva è arrivata nel doppio ed è stata targata Fognini-Bolelli: "È stata dura, sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata in salita senza Sinner e Berrettini - le parole del ligure -. Oggi il primo Lorenzo (Sonego, ndr) ha fatto una grande prestazione, il secondo (Musetti, ndr) anche, ma Fritz in questo momento è in grande condizione. Sapevamo che il doppio poteva essere decisivo, ce l'abbiamo messa tutta per difendere questi colori. Sono contento perché abbiamo fatto un'ottima prestazione, non hanno convocato Ram per il doppio, il vincitore del Master, ma problemi loro. A noi mancava una prestazione con la P maiuscola negli ultimi tempi e oggi è arrivata. Canada? In questo momento può essere la favorita, con quei due giovincelli (Auger Aliassime e Shapovalov, ndr), insieme alla Croazia, ma deve ancora giocare. Per cui facciamoli giocare, intanto, e poi chi vince vince. Noi stasera festeggiamo e poi ci prepariamo per giocare domani".

BOLELLI: "ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTER SOGNARE"

L'altro protagonista del successo decisivo è stato Simone Bolelli: "Una partita molto buona di tutti e due, è stata una gara dura anche a livello di emozioni - le parole del bolognese -. Era un punto importante, oggi abbiamo dimostrato di poter sognare e siamo consapevoli di poter fare bene. Ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati aggressivi servendo bene ed è andata bene".

SONEGO: "UNA DELLE MIGLIORI PARTITE DELLA MIA CARRIERA"

Lorenzo Sonego si è preso la rivincita contro Frances Tiafoe, che lo aveva battuto al primo turno del Master Mille di Parigi Bercy: "Sono stato più aggressivo rispetto alla sfida di Parigi, sia al servizio sia in risposta. Ho servito bene nei punti delicati, anche sui set point che lui ha avuto nel secondo. L'esperienza di Parigi è stata davvero utile. Frances lì mi aveva fatto molto male con i primi colpi, quindi ho cercato di essere più aggressivo col servizio, ma poi ho retto bene anche da fondo. C'era un'atmosfera fantastica con tanti italiani che mi hanno trascinato fino alla vittoria. Sembrava di essere in Italia, del resto fin qui a Malaga non è un viaggio lungo... Anche grazie al pubblico,mi sono goduto ogni momento e mi sono divertito. La responsabilità di giocare in Nazionale? È più un orgoglio, perché la Davis è sempre un onore e difendere i colori del proprio Paese è molto diverso rispetto a giocare i tornei del Tour. Nel complesso, penso sia stata una delle partite più belle della mia carriera. Non mi aspettavo niente da questo confronto, ero sereno e tranquillo, ma concentrato su quello che dovevo fare. Ho vissuto punto dopo punto, senza mai pensare al finale. Io più forte oggi dello scorso anno? Penso di sì. Ho acquisito esperienza e mi sto completando tecnicamente, è una sensazione che avverto anche io".

MUSETTI: "FRITZ HA MERITATO, RIMPIANTO PER QUEL SET POINT"

Un po' di amarezza nelle parole di Lorenzo Musetti, sconfitto in due set da Taylor Fritz: "Ha dimostrato di essere in forma, come già aveva fatto la scorsa settimana. Nel primo set ho avuto le mie occasioni e non le ho sfruttate. Ho provato a essere coraggioso e aggressivo, forse ho avuto troppa fretta, ma lui ha meritato di vincere. Al momento è più forte di me. Peccato anche per il secondo game del secondo set, quando mi ha concesso qualcosa sul suo servizio. Quel diritto che è stato corretto dal nastro sarebbe stato un colpo vincente. Ovvio che la sfortuna possa fare la sua parte, è accaduto anche sul break che ho subito. Poi è stato bravo a tenermi a distanza. Dopo il primo set ha preso fiducia, ma rimpiango in particolare il set point che ho avuto. Il doppio fallo sul match-point? Ho provato a rischiare per non fargli prendere l'iniziativa, ma non è quello il rimpianto di questa partita. Nel complesso la considero una buona prestazione. Mi servono tanto queste partite per fare uno step successivo, per poi avvicinare i top 10. L'obiettivo è riuscire a mantenere continuità e non avere troppi alti e bassi. Dopo la Davis mi riposerò un po' perché ne ho bisogno, poi sono fiducioso di poter cominciare bene il 2023".