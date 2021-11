Coppa Davis: nei quarti sarà Italia-Croazia

COPPA DAVIS

Ai balcanici bastava vincere un match contro l'Ungheria. Azzurri in campo lunedì alle 16

L'Italia affronterà la Croazia nei quarti di finale di Coppa Davis. Ai balcanici bastava infatti vincere un match contro l'Ungheria per assicurarsi il primo posto nell'altro girone di scena a Torino: la sicurezza del primato del girone D è arrivata grazie al successo di Nino Serdarusic, al debutto, su Fabian Marozsan con un doppio 6-4 nel primo singolare. Gli azzurri, dopo i due successi contro Stati Uniti prima e Colombia poi, torneranno in campo al PalaAlpitour di Torino lunedì a partire dalle ore 16.

Gli azzurri tornano a questo punto della manifestazione per la prima volta dal 2018, nell'ultima edizione disputata con il vecchio formato. Marin Cilic, oggi numero 30 del mondo e vincitore agli Us Open 2014, è la punta di diamante della formazione croata che però non può avere le stesse garanzie dagli altri due singolaristi quali Nino Serdarusic (numero 233 del mondo) e Borna Gojo (numero 276 del mondo). Il doppio è il vero punto di forza con la coppia Nikola Mektic-Mate Pavic, vincitrice quest'anno a Wimbledon e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.