Coppa Davis: Nadal trascina la Spagna al trionfo per la sesta volta

La Spagna conquista per la sesta volta nella sua storia la Coppa Davis. Nella finale giocata alla Caja Magica di Madrid, gli spagnoli hanno battuto il Canada per 2-0. Il punto decisivo lo ha conquistato Rafa Nadal, che ha battuto Denis Shapovalov per 6-3, 7-6 (7) in 1 ora e 57'. Nel primo singolare, Roberto Bautista-Agut aveva sconfitto il giovane Felix Augier-Aliassime in due set con il punteggio di 7-6 (3), 6-2 in 1 ora e 50'. Ininfluente a questo punto il doppio.

per Nadal e' la quinta personale





