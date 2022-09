Coppa Davis, Italia-Argentina 1-0: Berrettini regala il primo punto agli azzurri

TENNIS

Matteo sconfigge 6-2, 6-3 Baez e porta avanti la squadra di Volandri nel secondo incontro del gruppo A

© Getty Images Parte bene l'Italia nella seconda sfida del girone A di Coppa Davis contro l'Argentina. Dopo la vittoria 3-0 all'esordio sulla Croazia, sempre sul campo veloce indoor di Bologna, è Matteo Berrettini a portare subito avanti gli azzurri 1-0 grazie alla facile e netta vittoria 6-2, 6-3 su Sebastian Baez (n.37 del mondo) in appena un'ora e 11 minuti di gioco. Il prossimo singolare vede Jannik Sinner opposto a Francisco Cerundolo.

BERRETTINI-BAEZ 6-2, 6-3

Tutto facile per Matteo Berrettini nella prima partita della sfida contro l'Argentina, secondo incontro del gruppo A di Coppa Davis dopo che l'Italia ha già battuto la Croazia l'altro ieri. L'azzurro regola la pratica Sebastian Baez con un netto e facile 6-2, 6-3 maturato in appena un'ora e 11 minuti di gioco. Sempre a Bologna, sul campo veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno, l'azzurro detta sempre lui il ritmo e i tempi del gioco andando sempre in controllo contro l'avversario numero 37 del mondo. Break in avvio di partita che ipoteca il primo set, nel secondo parziale Baez prova a lottare ma un altro break nel sesto gioco spezza le gambe all'argentino. "Sono molto contento, dovevo trovare il feeling giusto con questa superficie ma oggi ho giocato molto meglio rispetto all'esordio con la Croazia", le parole di un soddisfatto Berrettini a fine match.