Coppa Davis: Italia a caccia di una finale che manca da 25 anni

COPPA DAVIS

Gli Azzurri contro la Serbia per conquistare l'ottava finale della storia: un solo successo, nel 1976

© Getty Images C'è la Serbia di Novak Djokovic sulla strada dell'Italia che oggi a Malaga (a partire dalle ore 12) va a caccia dell'ottava finale di Coppa Davis, la prima dal 1998, quando sulla terra rossa del Forum di Assago la squadra capitanata da Paolo Bertolucci perse 4-1 contro la Svezia. Grazie alla vittoria contro l'Olanda nei quarti, l'Italtennis ha raggiunto le semifinali della competizione per la 19esima volta. Una sorta di finale anticipata, con la vincente che affronterà l'Australia, che in semifinale ha battuto 2-0 la Finlandia. L'unico nostro successo risale al 1976. È il primo confronto tra le due Nazionali dallo scioglimento dell'ex Jugoslavia.

Tutta l'attenzione mediatica è sul match tra Sinner e Djokovic, per quello che sarà il terzo incontro tra i due nel giro di meno di due settimane dopo la doppia sfida alle Atp Finals di Torino: vittoria per l'altoatesino nella fase a gironi, rivincita di Nole nella finalissima. Ma la Coppa Davis è una competizione a squadre e primo singolare tra i numeri due ed eventuale doppio sono ugualmente importanti.

VOLANDRI: "SINNER-DJOKOVIC PARTITA A SCACCHI"

Il capitano Volandri ha parlato del confronto fra i due numeri 1 come di una "partita a scacchi diversa dalle due precedenti a Torino. Con tutte le esperienze recenti che hanno fatto, Djokovic ha capito cosa aspettarsi da Jannik, e Jannik ha capito che quello che aveva fatto nel primo match non bastava più".