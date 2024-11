Coppa Davis, gioia Sinner: "Trofeo da condividere col popolo italiano"

BERRETTINI: "MOLTO ORGOGLIOSO, NON HO MAI MOLLATO"

Dopo il trionfo vissuto da protagonista, anche Matteo Berrettini è felice. "E' stata una Coppa volutissima e con tante vicissitudini fuori e dentro dal campo - ha spiegato l'azzurro -. Volevo solo tornare a rappresentare l'Italia e sono molto orgoglioso". "Jannik è stato di parola? Gli devo molto, non solo in campo - ha continuato -. Mi ispiro a quello che sta facendo e alla sua voglia di migliorarsi continuamente". "Tra qualche anno capiremo quello che sta facendo Sinner - ha proseguito Berrettini -. L'ho ringraziato perché è venuto qui dopo un anno lungo e pieno di successi". "Spero di restare in questa condizione - ha aggiunto -. La carriera di un tennista è imprevedibile, ma mi sto impegnando molto e ho ritrovato la gioia di giocare. Farlo per l'Italia poi è un vero piacere". "E' stata una vittoria sofferta, voluta, desiderata tanto. Grazie a tutti i miei compagni, sento un'emozione grandissima - ha proseguito -. La Coppa è pesante in tutti i sensi. Ogni partita l'abbiamo vissuta intensamente, con l'Australia è stata una sfida durissima ma siamo un gruppo forte". "Sono superfelice, è uno dei miei successi più belli, lo dedico alla mia famiglia e a me stesso: ho fatto scelte difficili e non ho mai mollato", ha continuato. Poi una battuta sul momento magico del tennis italiano. "E' un mix di fattori - ha spiegato il romano -. Siamo dei ragazzi che si impegnano e ci tengono. Ci sono poi delle generazioni di campioni e ci stiamo aiutando tra di noi". "C'è Jannik che trascina tutto, ma anche le ragazze han fatto una grande stagione", ha concluso.