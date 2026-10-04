Immobile e il ritiro: "Ero una Rolls Royce che non correva più come prima"

L'ex centravanti ha anche affrontato la separazione dal club biancoceleste, spiegando: "Mi stavano accompagnando alla porta dandomi la mano, alla fine quella stessa mano l’ho alzata io e sono andato via, ma giuro che fino alla fine tra me e Lotito c’è stato un rapporto padre-figlio". Per evitare imbarazzi reciproci, Immobile ha deciso di prendere l'iniziativa e salutare la squadra: "Ho aperto la porta, ho tolto imbarazzi".