Casi doping, l'Itia si difende: "Nessun trattamento di favore per Sinner e Swiatek"

Presa di posizione che poi Moorhouse ha argomentato in maniera più precisa scendendo nei dettagli. "Qualcuno dice che i giocatori con uno status più elevato avrebbero avuto trattamenti più morbidi? Tutti i casi sono diversi e ognuno si basa su fatti individuali - ha spiegato la Ceo di Itia -. Possono anche essere piuttosto complessi, quindi non è giusto guardare due situazioni e fare confronti tra due casi poiché il dettaglio è sempre la parte fondamentale". "Prendiamo Swiatek e Halep: il tribunale del TAS ha scoperto che l'integratore della romena era contaminato. Per quanto riguarda Swiatek, il prodotto contaminato era un farmaco - ha aggiunto -. Quindi non era irragionevole per un giocatore presumere che un farmaco regolamentato contenesse ciò che è scritto sugli ingredienti". "Pertanto, il livello di colpa era più basso poiché c'era ben poco che avrebbe potuto fare ragionevolmente per mitigare il rischio di contaminazione del prodotto - ha continuato -. La contaminazione di Halep non era un farmaco. Era un integratore e il suo livello di colpa è più alto. Il punto chiave qui è che è raro trovare due casi uguali".