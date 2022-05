Berrettini svela la data del rientro: "Torno sull'erba di Stoccarda"

TENNIS

Dopo l'operazione alla mano e tre mesi di stop, il numero uno azzurro si prepara a tornare in campo sull'erba

E' iniziato il countdown per il ritorno in campo di Matteo Berettini. Dopo l’operazione alla mano destra che l'ha costretto a saltare tutta la stagione sulla terra rossa, il numero uno azzurro ha annunciato infatti la data del suo rientro. "Sono felice di poter tornare a competere a Stoccarda, sarà la mia prima presenza dal 2019 e in un modo proverò a difendere quel titolo", ha dichiarato in un video su Twitter il tennista romano. © Getty Images

Vedi anche Tennis Tennis: Berrettini torna ad allenarsi: "Ma salto il Roland Garros"

"La stagione su erba richiede una grande preparazione, specialmente in vista di Wimbledon - prosegue Berrettini nella clip -. Non vedo l’ora di essere in campo, spero vada a finire come nell’anno in cui ho vinto". Calendario alla mano, il torneo di Stoccarda inizierà il 6 giugno. E Matteo spera non solo di tornare a trovare le giuste sensazioni in campo dopo tre mesi di stop, ma anche di riuscire ad alzare il livello del suo tennis strada facendo, bissando magari il trionfo conquistato nel 2019. Insieme a Berrettini sull'erba di Stoccarca ci saranno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti per quanto riguarda l'Italia.