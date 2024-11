Matteo Berrettini si ritrova grazie all'Italia: "Ero scoppiato, ma con la Nazionale sono tornato me stesso"

Al di là dei risultati che l'Italia possa conquistare in Davis, in Nazionale Berrettini ha trovato l'ambiente ideale per ripartire incontrando un gruppo di amici a cui appoggiarsi nei momenti più complicati, restituendo tutto l'amore in campo: "La squadra aiuta tantissimo perché non siamo un gruppo soltanto nel momento della Davis, ma tutto l’anno. Ci supportiamo tutti l’un l’altro ma non solo per fare il tifo. È un consiglio, un appoggio nel momento di difficoltà, un confronto. E penso che sia fondamentale per essere migliori e per crescere sia dentro sia fuori dal campo - ha aggiunto il tennista capitolino parlando anche di Sinner -. Jannik è un ragazzo speciale, anche se è il numero 1 si comporta con l’umiltà dell’ultimo arrivato. Sto prendendo spunto dalla sua voglia di migliorare sempre. Uno così lo guardi e ti domandi in cosa potrebbe crescere ancora, eppure lui cerca sempre di fare di più. È un’ispirazione".