ATP 500 di Doha, Matteo Berrettini si arrende ai quarti di finale all'inglese Jack Draper

La partita ha preso però presto un andamento diverso nella seconda frazione di gioco con Draper in grado di prendere il comando delle operazioni affrontando turni di servizio agevoli a fronte di un Berrettini in grande difficoltà, costretto a forzare in battuta per rimanere in scia. L'azzurro ha quindi dato vita a una lunga battaglia nel decimo game per rimanere in partita, tuttavia Draper ha saputo prendersi ben quattro palle break di cui l'ultima decisiva. Un punto decisivo per il britannico che si è imposto per 6-4 in un set che ha cambiato l'andamento della partita e ha restituito fiducia nel numero 16 al mondo.