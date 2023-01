Australian Open: subito out Berrettini e Trevisan, avanza Giorgi

© Getty Images

Subito delusione per Matteo Berrettini, che saluta al primo turno degli Australian Open perdendo la maratona con Andy Murray: finisce 6-3, 6-3, 4-6, 6(7)-7, 7-6(6) per il britannico. Bene Camila Giorgi, che nel tabellone femminile travolge con un netto 6-0, 6-1 la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Non ci sarà, tuttavia, il derby al secondo turno, perché Martina Trevisan cede contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che vince 6-3, 6-2.