Australian Open solo per i vaccinati, Djokovic: "Non so se ci sarò"

TENNIS

Il numero 1 al mondo: "Non voglio dire se sono vaccinato o no"

Novak Djokovic potrebbe dover lasciar subito perdere l'obiettivo Grande Slam dopo che il premier dello Stato di Victoria ha ufficializzato che all'Australian Open parteciperanno solo i tennisti vaccinati. "La verità è che non so se giocherò, la situazione non è affatto buona. Tra due o tre settimane verrà presa una decisione definitiva" ha detto il numero 1 al mondo in un'intervista al quotidiano serbo Blic. Getty Images

"Trovo terrificante che la società ti giudichi in base a un vaccino - prosegue nell'intervista il campione serbo, da sempre scettico sui vaccini -. Non voglio partecipare a una guerra che stanno fomentando i media. Pertanto non rivelerò se sono vaccinato o meno".

L'Australia è uno dei paesi che ha messo in atto le maggiori restrizioni per la lotta al Covid-19 e non è intenzionata ad abbassare la guardia e a concedere deroghe. "Non credo che un tennista non vaccinato otterrà un visto per entrare in questo Paese - ha aggiunto il Premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews. - Al virus non importa quale sia la tua classifica tennistica o quanti Slam hai vinto. E se ottenessero un visto, probabilmente dovrebbero essere messi in quarantena per un paio di settimane, quando nessun altro giocatore dovrebbe farlo".