Australian Open: Sinner per superare Pietrangeli, Zverev alla caccia del primo Slam

È rimasto solo Alexander Zverev tra Jannik Sinner e il bis agli Australian Open vinti per la prima volta un anno fa. Vincendo domani (ore 9.30 l'inizio previsto del match), il fuoriclasse altoatesino diventerebbe il primo italiano a conquistare tre Slam, staccando Nicola Pietrangeli fermo a due grazie ai successi al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. A Melbourne una finale tra le prime due teste di serie non si vedeva dal 2019, quando si affrontarono Novak Djokovic e Rafa Nadal. I precedenti dicono 4-2 per il tedesco, ma Jannik è il grande favorito, non solo perché campione uscente. Il numero 1 al mondo non perde dal 2 ottobre 2024 (sconfitto in finale da Carlos Alcaraz a Pechino) e ha vinto i successivi 20 match lasciando per strada solo 3 set (due qui in Australia contro Schoolkate e Rune).