Australian Open: ottavi fatali a Thiem, passa Dimitrov. Karatsev continua a sorprendere

AUSTRALIAN OPEN

Il numero 3 Atp, mai in partita, cede 6-4, 6-4, 6-0 al bulgaro. Fuori anche Auger-Aliassime, battuto dalla sorpresa Karatsev. Tra le donne, avanti Osaka e Serena Williams

Termina agli ottavi il cammino agli Australian Open di Dominic Thiem: il vincitore degli Us Open, finalista a Melbourne nel 2020, paga la maratona di venerdì contro Kyrgios e perde 6-4, 6-4, 6-0 contro Grigor Dimitrov. Il bulgaro sfiderà ai quarti il sempre più sorprendente Aslan Karatsev, che batte in cinque set Auger-Aliassime. Tra le donne avanzano Naomi Osaka (4-6, 6-4, 7-5 alla Muguruza) e Serena Williams (6-4, 2-6, 6-4 contro la Sabalenka).

TABELLONE MASCHILE

Dominic Thiem esce a testa bassa, anzi bassissima, dagli Australian Open: il numero 3 al mondo, reduce dalla maratona contro Kick Kyrgios in cui era stato costretto a rimontare due set di svantaggio, perde contro un Grigor Dimitrov in forma smagliante, ancora senza set persi nel torneo, forte anche di una minor fatica accumulata negli ultimi giorni, visto che nel turno precedente era rimasto in campo solo 39 minuti contro Carreño Busta prima che quest’ultimo fosse costretto al ritiro. Alla Rod Laver Arena non c’è partita: il bulgaro, numero 21 al mondo, vince i primi due set 6-4, 6-4, rimontando anche dall’1-3 nella seconda frazione, e fa suo il set successivo con un netto 6-0 in soli 21 minuti, eliminando quindi dal torneo il finalista del 2020 a Melbourne nonché vincitore degli ultimi Us Open. Per Dimitrov sarà la partecipazione numero quattro in carriera ai quarti di finale dello Slam australiano. Tra lui e la semifinale c’è ora la mina vagante del torneo, Aslan Karatsev: il numero 114 Atp, proveniente dalle qualificazioni, batte anche Felix Auger-Aliassime (n. 19) al termine di un’appassionante match durato 3 ore e 28 minuti in cui vince primo e secondo set, cede il passo al canadese nei due successivi (dando l’impressione di non averne più) ma recupera inaspettatamente nella frazione decisiva, andando a prendersi la vittoria con il punteggio finale di 6-3, 6-1, 3-6, 3-6, 6-4.

TABELLONE FEMMINILE

Messa di fronte alle prime vere difficoltà del torneo, Naomi Osaka non fallisce e conquista, al termine di un match combattuto fino alla fine contro Garbiñe Muguruza, l’accesso ai quarti di finale: la numero 3 Wta si fa sorprendere dall’avversaria (n. 14) nel primo set, perdendo 6-4, ma si rifà con lo stesso punteggio in quello successivo. Nella terza frazione la tennista spagnola arriva a conquistarsi due match point sul 5-4, ma Osaka risponde da campionessa conquistando il game ai vantaggi e vincendo poi i tre giochi successivi per chiudere il match in un’ora e 57 minuti. Ai quarti la vincitrice degli Australian Open 2019 affronterà Hsieh Su-wei, che supera a sorpresa Marketa Vondrousova (numero 20 Wta, 51 posizioni più in alto rispetto alla taiwanese) con un netto 6-4, 6-2 in appena 71 minuti di gioco. Passa il turno anche l'eterna Serena Williams, numero 11 al mondo, che batte la numero 7 Aryna Sabalenka 6-4, 2-6, 6-4 in due ore e 11 minuti: alla bielorussa non basta un secondo set perfetto per minare le certezze dell’ex numero 1, che nella terza frazione conquista due volte il break chiudendo al primo match point a disposizione.