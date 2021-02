Australian Open: Nadal, Medvedev e Tsitsipas al secondo turno

AUSTRALIAN OPEN

Rafael Nadal parte benissimo negli Australian Open 2021. Il numero 2 al mondo si sbarazza senza troppi problemi del serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-1. Rispettano i pronostici anche gli altri due big impegnati in giornata: Daniil Medvedev batte il canadese Vasek Pospisil, mentre Stefanos Tsitsipas supera il francese Gilles Simon. Bene anche Andrej Rublev. Eliminati a sorpresa invece Roberto Bautista Agut e David Goffin. afp

Dura poco meno di due ore il match del debutto di Rafael Nadal agli Australian Open 2021. Il maiorchino si sbarazza del serbo Laslo Djere con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-1. Una vittoria netta e convincente utile, con Nadal che parte forte sempre in pressione e porta a casa così i primi tre game consecutivi, con tanto di break. La superiorità dello spagnolo è evidente: sfrutta tutte le incertezze dell’avversario per strappargli nuovamente il servizio portandosi sul 5-1. Djere prova a reagire con determinazione, ma non riesce a rientrare definitivamente e cede il primo set 6-3.

Il serbo è costretto ad annullare palle break all’avversario, ben tre solo nel primo gioco. Nadal, fin dall’inizio del secondo set, continua a tenere sotto pressione l’avversario e rompe gli equilibri nel terzo game con un ottimo break (2-1). Per il mancino di Manacor è un gioco da ragazzi conservare il vantaggio fino al decimo game quando è bravo ad annullare le tre possibilità di tornare in parità conquistate da Djere, chiudendo sul 6-4. Il terzo set è letteralmente senza storia: Nadal allunga fino al 2-0, dopo di che conquista quattro giochi di fila e chiude sul 6-1.

Passeggiate di salute anche per altri tre big. Daniil Medveded, numero 4 al mondo, batte 6-2, 6-2, 6-4 il canadese Vasek Pospisil; Stefanos Ttistipas (n.6) supera il francese Gilles Simon 6-1, 6-2, 6-1. Bene anche Andrej Rublev contro il tedesco Yannick Hanfmann (6-3, 6-3, 6-4). Non mancano però le sorprese nel primo torneo stagionale del Grande Slam. Quella maggiore è senz’altro la sconfitta di Roberto Bautista Agut, numero 13 al mondo, che a Melbourne aveva raggiunto i quarti di finale due anni fa. Contro Albot incappa persino in un bagel nel terzo set prima di arrendersi al tiebreak del quarto: finisce 6(1)-7, 6-0, 6-4, 7-6(5). Stupisce un po’ meno la sconfitta di David Goffin, non nuovo a piccoli periodi di crisi. Il belga si trova di fronte un motivatissimo Alexei Popyrin ma butta al vento qualcosa come 4 match point: tre sul suo servizio e due persino consecutivi. 3-6, 6-4, 6(4)-7, 7-6(6), 6-3 il risultato finale.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, da segnalare il successo di Ashleigh Barty, numero 1 al mondo, contro la montenegrina Danka Kovinić, sconfitta con un doppio 6-0. Sofia Kenin (n.4) supera l’australiana Maddison Inglis 7-5, 6-4. Vince anche Elina Svitolina, numero 5 della classifica Wta: la tennista ucraina supera 6-3, 7-6(5) la ceca Marie Bouzková.