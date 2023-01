Australian Open: Garcia out, Sabalenka ai quarti   

TENNIS

La francese perde in due set contro Linette, la bielorussa elimina Bencic. Passano il turno anche Pliskova e Vekic

© Getty Images Nel tabellone femminile degli Australian Open di tennis, saluta la numero 4 al mondo Caroline Garcia: la francese cede contro Magda Linette, che si impone 7-6(3), 6-4. La polacca affronterà la ceca Karolina Pliskova, che travolge 6-0, 6-4 la cinese Shuai Zhang. L'altro quarto di finale sarà tra Aryna Sabalenka e Donna Vekic: la bielorussa stende 7-5, 6-2 la svizzera Belinda Bencic, mentre la croata batte 6-2, 1-6, 6-3 Linda Fruhvirtova.

TABELLONE FEMMINILE

Si completa la lista dei quarti di finale del tabellone femminile degli Australian Open: gli ultimi due saranno Pliskova-Linette e Sabalenka-Vekic. La ceca travolge 6-0, 6-4 Shuai Zhang in un match senza storia, soprattutto nel primo parziale. Nel secondo, la cinese riesce anche a strappare il servizio e portarsi sul 4-2, ma da lì la numero 31 della classifica Wta rimonta e con due break di fila passa il turno. Se la vedrà con la polacca, che elimina la numero 4 al mondo Caroline Garcia. A Linette, sotto di due break (0-3) riesce una doppia rimonta culminata con il 7-3 del tie-break, mentre nel secondo strappa il servizio al nono game dopo aver già avuto quattro occasioni per prendersi il turno in battuta: finisce 7-6(3), 6-4. Aryna Sabalenka, invece, batte Belinda Bencic 7-5, 6-2 riuscendo a rimontare il break di svantaggio (1-3) in avvio di gara, dominando invece il secondo parziale grazie a due fondamentali palle break: la prima le consente di portarsi sul 3-1, mentre il secondo match point vale un altro break che permette alla bielorussa di chiudere sul 6-2. Cercherà un posto in semifinale contro Donna Vekic, l'unica a dover vincere in tre set tra le quattro tenniste capaci di passare il turno: finisce 6-2, 1-6, 6-3 contro Linda Fruhvirtova. Dopo due parziali dominati rispettivamente dalla croata e dalla ceca, decisivo il terzo, con Vekic che si prende il break decisivo dopo il botta e risposta (2-2) in avvio.