Australian Open: Djokovic soffre, ma elimina Popyrin. Ok Rublev e Tsitsipas

L'australiano gioca una partita strepitosa e sogna dopo il secondo set, ma Nole ripete il copione visto contro Prižmić: vittoria per 6-3, 4-6, 7-6, 6-3. Sfiderà Etcheverry nel terzo turno

© Getty Images Il secondo turno degli Australian Open ricalca il primo per Novak Djokovic, che non sembra pienamente in forma e concede il secondo set a un ottimo Popyrin, che mette in difficoltà il serbo con la varietà dei suoi colpi: l'australiano sogna, ma Nole ribalta la situazione nel terzo e domina il quarto, vincendo 6-3, 4-6, 7-6, 6-3 in 3h11'. Avanzano anche Rublev (5) e Tsitsipas (7), out Tiafoe (17). Nel tabellone femminile, Andreeva elimina Jabeur (6).

TABELLONE MASCHILE

Novak Djokovic ripete il match visto contro il talento Dino Prižmić e rischia grosso contro Popyrin, che sogna nel terzo set prima di farsi rimontare e affondare nel quarto, complice il riacutizzarsi di un problema al polpaccio. L'australiano viene sconfitto col punteggio di 6-3, 4-6, 7-6, 6-3 e Nole, testa di serie numero uno, approda al terzo turno: sfiderà Etcheverry (30), che ha eliminato Monfils con un triplo 6-4. Il serbo domina il primo set, ma si perde nel secondo. Popyrin lo sorprende col suo servizio e la qualità dei suoi colpi, piazzando il primo break e chiudendo i giochi col 6-4 che vale la parità: qui effettua una grande giocata, con un lob a sancire il punto vincente del set. Nel terzo parziale i due si rispondono colpo su colpo al servizio, con l'australiano a vincere tutti gli scambi prolungati prima di un guaio al polpaccio, che lo costringe a chiamare il fisioterapista sul 3-2. Djokovic gioca un game disastroso sul 5-4 per Popyrin e va sotto 40-0, ma riesce a rimontare e vincere ai vantaggi annullando quattro set point. Si tratta del punto di svolta della sfida: Popyrin perde al tiebreak e poi sente riacutizzarsi il precedente problema muscolare, chiamando nuovamente i fisioterapisti. Il quarto set inizia con una lite tra Nole e il pubblico e qualche dolorino al polso per il serbo, che domina il gioco e chiude rapidamente: Popyrin ha uno scatto d'orgoglio annullando quattro match point, ma cede sul 6-3 nel game seguente e si arrende dopo 3h11' di gioco.

Dopo le fatiche del debutto, invece, va tutto liscio per Andrey Rublev (5) nel secondo turno: Eubanks non dà problemi al russo e cede con un triplo 6-4. Ora la sfida a Korda (29), che ha eliminato Halys con lo stesso punteggio (6-4, 6-4, 6-4). Sfida decisamente più complicata per Stefanos Tsitsipas (7), che ha la meglio sul padrone di casa Thompson dopo 3h37' e vince in rimonta col punteggio di 4-6, 7-6, 6-2, 7-6. L'australiano vince il primo set, sembra crollare nei due parziali seguenti e si gioca il tutto per tutto nel quarto: sul 6-5 Thompson, che aveva eliminato Nadal a Brisbane, ha due palle per il set e le spreca. Tsitsipas può così rimontare e vincere 7-4 al tiebreak, chiudendo la gara. Il suo rivale sarà quel Van Assche che ha eliminato Musetti. In palio ci saranno gli ottavi di finale contro uno tra Taylor Fritz (12) e Fabian Marozsan: lo statunitense ha eliminato agevolmente Gaston in tre set (6-0, 6-3, 6-1), mentre l'ungherese ha avuto la meglio su Cerundolo (22).

Avanti anche Shelton (16) e Khachanov (15), che vincono in quattro set su O'Connell e Kovacevic, mentre non ce la fa Frances Tiafoe (17): lo statunitense viene eliminato malamente dal ceco Machac col punteggio di 6-4, 6-4, 7-6. Una battaglia durata cinque set e 3h24' di gioco premia invece Mannarino (20), che elimina Munar. Chiude il quadro delle teste di serie l'argentino Baez (26), che elimina Galan e sfiderà Sinner (4).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile la grande sorpresa arriva nella mattinata, quando Ons Jabeur (6) affonda in meno di un'ora contro la 17enne russa Mirra Andreeva: il talento sovietico domina e non concede la minima soluzione di gioco alla tunisina, che perde 6-0, 6-2. Ora il baby-prodigio avrà un terzo turno alla portata, contro la francese Parry. Passa agevolmente anche Aryna Sabalenka (2), che regola Fruhvirtova col punteggio di 6-3, 6-2: sfiderà l'ucraina Tsurenko, testa di serie numero 28, in un match dalle altissime implicazioni geopolitiche. Qualche patema d'animo in più, invece, per Coco Gauff (4) nel derby contro la connazionale Dolehide: il primo set si chiude 7-6 e la 19enne di Atlanta rischia grosso, prima di dominare il secondo (6-2). Per lei è in arrivo un altro derby, contro Alycia Parks: la 23enne ha eliminato la canadese Fernandez, testa di serie numero 32.

Avanzano anche Krejcikova (9) e Haddad Maia (10), mentre vengono eliminate Caroline Garcia (16) e Caroline Wozniacki: la danese ha la peggio contro la qualificata Timofeeva (1-6, 6-4, 6-1), la francese non la spunta contro la polacca Fręch. Non è una testa di serie ma la consideriamo tale, e Paula Badosa continua con un cammino agevole: 6-2, 6-3 a Pavlyuchenkova e qualificazione al terzo turno, dove sfiderà Anisimova. Viene eliminata invece la testa di serie numero 25: la belga Mertens esce al super-tiebreak del terzo set, contro l'ucraina Kostyuk. Si interrompe anche il cammino di Maria Sakkari, testa di serie numero 8 del seeding: la greca viene eliminata dalla russa Elina Avanesjan, classe 2002, con un doppio 6-4.