Australian Open, Djokovic non sbaglia: batte Karatsev e va in finale

TENNIS

Il serbo batte 6-3, 6-4, 6-2, senza particolari difficoltà, il numero 114 della classifica Atp, che termina comunque con il sorriso dopo uno splendido torneo

Novak Djokovic è il primo finalista del torneo maschile agli Australian Open: di fronte alla sorpresa del torneo, il numero 114 Atp Aslan Karatsev, il serbo non trema e vince 6-4, 6-4, 6-2 in un'ora e 55'. Applausi comunque per il russo, autore di un cammino da sogno fino al penultimo atto. Nole non ha mai perso in finale a Melbourne: fra lui e il 18° Slam in carriera c’è solo il vincitore della seconda semifinale fra Medvedev e Tsitsipas.

A Djokovic la finale, a Karatsev l’onore delle armi in chiusura di uno splendido torneo. Nole non poteva sbagliare l’appuntamento con la storia e raggiunge, in poco meno di due ore di gioco, la sua nona finale a Melbourne, confermando lo splendido legame con gli Australian Open. Non che il match contro il numero 114 della classifica Atp sia una passeggiata di salute: d’altra parte Karatsev aveva vinto in tutti i turni precedenti contro avversari messi meglio nella graduatoria mondiale, e non è un caso che serva il miglior Djokovic possibile per evitare sorprese in un primo set equilibrato fino al 4-3, prima che il russo perda il game sul proprio servizio e il più quotato avversario riesca a volare fino al 6-3. Karatsev sembra mollare il colpo all’inizio della seconda frazione, che vede Nole arrampicarsi fino al 5-1 dopo aver conquistato due break, ma improvvisamente si risveglia e vince tre game consecutivi, arrivando a giocarsi persino due palle break sul 5-4. Djokovic, però, supera brillantemente il momento di difficoltà e fa suo il game ai vantaggi, iniziando con il piede piantato sull'acceleratore anche il terzo set.

L’ultimo acuto di Karatsev è il break che vale il 2-2, ma la benzina del russo finisce improvvisamente e Nole conquista gli ultimi quattro giochi senza perdere alcun colpo: finisce quindi 6-3, 6-4, 6-2 per Djokovic, che conquista, oltre alla nona finale in carriera a Melbourne, la numero 28 complessiva nei tornei dello Slam (17 le vittorie ottenute finora, l'ultima proprio agli AusOpen del 2020).

La cabala favorisce il serbo chiunque sia il suo avversario fra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, che si contenderanno venerdì l’altro posto in finale: Nole, infatti, non ha mai perso nelle otto finali giocate finora, fra il 2008 e il 2020. Se proprio potesse scegliere, però, il numero 1 al mondo preferirebbe incontrare il greco, battuto nelle ultime tre occasioni: l’ultimo precedente con Medvedev, infatti, è un pesante ko nelle semifinali delle Atp Finals dello scorso novembre, giocate sul cemento di Londra.