Australian Open amari per Bolelli e Vavassori: gli azzurri si arrendono nella finale del doppio

TENNIS

Gli azzurri sono stati sconfitti per 7-6 7-5 dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Matthew Ebden

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il coraggio non è bastato a Simone Bolelli e Andrea Vavassori per aggiudicarsi il titolo di doppio agli Australian Open. La coppia azzurra ha provato a metter pressione all'indiano Rohan Bopanna e all'australiano Matthew Ebden che si sono imposti per 7-6 7-5 al termine di un match molto equilibrato, ma nel quale ha prevalso l'esperienza dei numero due del seeding, capaci di conquistare per la prima volta il successo finale alla Rod Laver Arena di Melbourne.

Sfida dall'esito incerto per il 38enne bolognese e per il 28enne torinese che si sono trovati di fronte i favoriti della vigilia con Bopanna destinato a diventare il numero uno della classifica mondiale a quasi quarantaquattro anni. Gli avversari provano più volte a scappare via forti di un Ebden in grande forma e capace di coprire le pecche del compagno di gioco, tuttavia gli azzurri riescono a salvare per due volte la palla break e a condurre il primo set al tie-break.

Momento decisivo quest'ultimo con Bolelli e Vavassori che, dopo esser sembrati poco prima in rampa di lancio, sono costretti a cedere il passo per 7-0 dovendo immediatamente cancellare quanto appena successo per riprendere le redini del gioco nel corso della seconda frazione.

Andamento simile anche per la parte finale del match con il tandem tricolore che rischia sul 2-2 al servizio, ma grazie a una doppia prima di servizio di Vavassori tornano in corsa. Gli azzurri cercano sempre di rimanere in corsa con i colpi in battuta di Bolelli e le "stoccate" sotto rete del piemontese, tuttavia ciò non è bastato per rispondere alle accelerazioni di Ebden che fa crollare "il castello" tricolore nel corso sul 5-5 strappando la prima palla break dell'incontro e chiudendo così la sfida.

"Abbiamo trascorso due settimane molto belle insieme. Penso e spero che avremo altre chance per giocare insieme e vincere grandi tornei. Grazie a chi ci ha supportato - ha spiegato Bolelli dopo il match a cui hanno fatto eco le parole di Vavassori -. Stiamo facendo grandi cose, sono sicuro che sarà un anno pieno di gioie per noi. Spero di rivivere momenti del genere".

L'Italia ora si aggrappa a Jannik Sinner che nella mattinata di domenica 28 gennaio sfiderà Daniil Medveedev per il titolo in singolare, nella speranza che l'esito sia più favorevole.