Il tedesco supera Bautista Agut con un doppio 6-4 e agli ottavi incontrerà Medvedev. Il norvegese trionfa a fatica contro Van de Zandschulp

Vittoria con il minimo sforzo per Alexander Zverev, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tedesco ha battuto in due set Roberto Bautista Agut, che si è arreso 6-4, 6-4. Agli ottavi di finale ora il tedesco troverà Daniil Medvedev, vincente contro Lorenzo Sonego. Nella mattinata monegasca trionfa anche Casper Ruud, che piega con più fatica del previsto Botic van de Zandschulp: 7-5 nel primo set, 7-6 nel secondo. Nel prossimo turno il norvegese affronterà Jan-Lennard Struff, che ha battuto Alex de Minaur 6-3, 6-2. Passa il turno anche Holger Rune, vincente contro Dominic Thiem in due set. Il danese si impone agilmente nel primo set 6-2, mentre subisce il ritorno dell’austriaco, ancora lontano dalla sua forma migliore, nel secondo, che riesce a trovare le lunghezze giuste in campo ma non a cambiare l’inerzia del match: il parziale si chiude 6-4 e Rune vola agli ottavi di finale.

Nel prossimo turno sarà derby russo per Karen Kachanov, che dopo aver battuto 7-6, 6-2 il bielorusso Ivashka incontrerà Andrej Rublev sulla strada per i quarti. Obiettivo anche di Taylor Fritz, che supera, con più di qualche difficoltà nel primo set, lo svizzero Wawrinka: finisce 7-6, 6-2. Ora l’americano se la vedrà con il ceco Lehecka, vittorioso contro il veterano Dimitrov in due set.