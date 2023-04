Atp Montecarlo: Sinner vola agli ottavi. Sfiderà Hurkacz

TENNIS

Schwartzman non entra mai in partita, complice un problema alla scapola: l'argentino si ritira e concede la vittoria a Jannik sul 6-0, 3-1 per l'azzurro. Avanti anche Musetti

© Getty Images Jannik Sinner conquista agevolmente gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, in un match che si chiude dopo soli 42' di gioco. Diego Schwartzman, prostrato da un problema alla spalla, non entra mai in partita e decide di arrendersi sul punteggio di 6-0, 3-1 per l'altoatesino. Jannik sfiderà l'amico Hurkacz, mentre Musetti affronterà Novak Djokovic: il derby italiano è del toscano, che sconfigge Nardi con un doppio 6-0.

SCHWARTZMAN-SINNER 0-6 1-3 rit.

Il debutto di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Montecarlo è decisamente agevole, con una vittoria mai in discussione contro l'amico e compagno di doppio Diego Schwartzman (6-0, 3-1 rit.). Si capisce subito che qualcosa non va nell'argentino, che mette in fila una serie di errori e doppi falli mai vista prima sulla terra rossa. Sinner ne approfitta per volare subito sul 2-0 e dilagare, vincendo tutti i primi cinque game. Qui Schwartzman subisce il primo cedimento, chiamando il medical time-out per intervenire sulla scapola e sulla spalla che sono decisamente doloranti. Si riprende dopo una decina di minuti e Sinner chiude il set, vincendo 6-0 in 26'. Nel secondo parziale c'è la reazione d'orgoglio di Schwartzman, che vince un game prima di crollare nuovamente. Jannik si porta sul 3-1 e sul 30-0, prima che l'argentino si ritiri per evitare di aggravare ulteriormente i suoi problemi fisici nei tanti turni al servizio. Sinner vince così in soli 42' di gioco e vola agevolmente agli ottavi. Si troverà di fronte un altro amico, il polacco Hurkacz (10), nel remake della finale persa nel 2021 a Miami. In palio, i quarti contro il vincente del match tra Djokovic e Musetti.

NARDI-MUSETTI 0-6 0-6

Il derby italiano è di Lorenzo Musetti, che travolge l'incolpevole Luca Nardi in 50 minuti, vendicando l'unico precedente (negativo) che aveva col 19enne di Pesaro con un doppio 6-0. L'inizio è shock per Nardi, che commette tre errori col dritto e va subito sotto. La sua reazione è moderata, gli errori si accumulano e Musetti ne approfitta con la combinazione servizio-dritto e una buona prima. Il carrarino consolida così il suo vantaggio e la sua serie di game vinti consecutivamente, aperta nel match contro Kecmanovic, continuando a "rubare" il servizio al rivale. Nardi sparisce col passare dei minuti e perde il primo set 6-0 in 24'. La musica non cambia nel secondo parziale, dove Nardi spreca l'occasione per chiudere i primi due game e si scioglie definitivamente. La condizione atletica di Musetti è strepitosa, così come la sua forza mentale e arriva un altro 6-0 che chiude il match in soli 50'. Ora per Muso la sfida a Djokovic negli ottavi di finale. I precedenti ci raccontano di tre vittorie per Nole, ma l'azzurro lo fece tremare e non poco nel Roland Garros di due anni fa, vincendo i primi due set prima di crollare e ritirarsi per un infortunio.