Atp Monte-Carlo, Berrettini si ritira: "Momento difficile"

TENNIS

Per l'azzurro strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno, l'annuncio su Instagram

"Non so da dove cominciare...". Inizia così il messaggio su Instagram con cui Matteo Berrettini annuncia di essere costretto a ritirarsi dall'Atp 1000 di Monte-Carlo a causa di un problema agli addominali, uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno: "Stavo finalmente ritrovando il mio livello e tornando dove voglio essere. Questo è un momento molto difficile", ha scritto l'azzurro.

Niente sfida contro Holger Rune dunque, che accede ai quarti di finale senza giocare: "Non potrò giocare il match di oggi - ha scritto Berrettini - ho sentito dolore agli obliqui durante la partita di ieri e di notte il dolore è aumentato parecchio. Con i medici del mio team abbiamo deciso di fare una risonanza e ho uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno".

"Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per il supporto che mi dimostrate e che mi dà la forza in questi momenti difficili", ha aggiunto il tennista azzurro.

