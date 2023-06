 Atp Halle: Sinner fatica con Gasquet, ma passa. Sfiderà Sonego

TENNIS

Servono tre set all'altoatesino per sconfiggere l'arcigno 37enne col punteggio di 6-3, 5-7, 6-2. Ora il derby col piemontese, che ha eliminato il russo Karatsev

© Getty Images Jannik Sinner avanza al secondo turno dell'Atp di Halle, ma deve faticare più del previsto contro Richard Gasquet (6-3, 5-7, 6-2). Il francese vende cara la pelle e, dopo aver perso nettamente nel primo set, vince il secondo dopo un'interminabile battaglia da 65'. Nel terzo però il 37enne crolla e Jannik vince la sfida. Ora il derby con Lorenzo Sonego, che elimina a sua volta Karatsev in tre set col punteggio di 6-2, 3-6, 6-2. Out Vavassori.

Jannik Sinner fatica più del previsto, ma passa al secondo turno dell'Atp 500 di Halle, dove troverà Lorenzo Sonego. L'altoatesino ha bisogno di tre set per sconfiggere l'arcigno 37enne Gasquet col punteggio di 6-3, 5-7, 6-2. Senza storia il primo parziale, col francese che fatica molto al servizio e un efficace Sinner, molto bravo in risposta e nei suoi turni di battuta. L'aggressività di Jannik paga e l'azzurro vola in scioltezza sul 5-2, vedendosi annullare tre set point prima di chiudere il parziale sul 6-3 in 35'. Nel secondo set, però, emerge la grinta da leone di Gasquet, che lotta su ogni palla e porta costantemente l'azzurro ai vantaggi. Le certezze di Sinner si sgretolano e il francese lo costringe costantemente a inseguire in un parziale equilibrato, dove si arriva al 5-5. Ci si aspetterebbe lo scatto dell'altoatesino, testa di serie numero 4 del seeding, invece è il rivale a chiudere sul 7-5 dopo 65' di battaglia. Nel terzo set Sinner reagisce d'orgoglio e si porta subito ampiamente in vantaggio sul 4-1, sfruttando gli errori e il calo fisico del rivale. Gasquet serve per restare nel match sul 5-1 e ci riesce, strappando un game all'azzurro, che chiude agevolmente sul 6-2 nel suo turno di servizio.

Sinner avanza e sfiderà Lorenzo Sonego nel secondo turno, che sarà il remake dei quarti di Montpellier, dove Jannik vinse e poi conquistò il torneo. Il piemontese regola infatti il russo Karatsev, subentrato dopo il ritiro di Kyrgios, col punteggio di 6-2, 3-6, 6-2. Senza storia il primo parziale, con Sonego in vantaggio e bravo a spezzare la reazione dell'avversario, che si era portato sul 3-2, ma viene ricacciato indietro con tre game consecutivi che chiudono il primo set sul 6-2 in mezz'ora. Nel secondo parziale il russo alza la qualità del suo servizio e mette in difficoltà l'italiano, che soffre e affonda definitivamente dopo il punto del 4-3. Karatsev chiude così sul 6-3 e porta la sfida al terzo set, dominato da Sonego. Il piemontese si porta sul 3-1 e non si ferma più, chiudendo agevolmente il match e conquistando il successo col 6-2 nel parziale decisivo. Out invece Vavassori, eliminato da Bautista Agut col punteggio di 6-3, 6-4.

Finisce, invece, l'avventura di Andrea Vavassori. Ripescato come lucky loser per il ritiro del tedesco Daniel Altmaier, il 28enne piemontese, n° 128 Atp, è stato sconfitto 6-3 6-4, in un'ora e 14 minuti, dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, n° 23 del ranking ed 8 del seeding.